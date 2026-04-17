2025年9月にタイ・バンコクに移住したお笑いコンビ・TKOの木下隆行氏がABEMA的ニュースショーにVTR出演した際に、現地での生活について語る場面があった。【映像】木下がオーナーを務めるBAR（実際の様子）タイでの新生活を聞かれた木下は「日々、タイの文化に触れて、タイ語も毎日勉強していまして」とコメント。そして、タイ語で何かを話し始めた。「今、何とおっしゃったんですか？」と問うと、木下は「すいません、水くだ