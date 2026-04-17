2025年9月にタイ・バンコクに移住したお笑いコンビ・TKOの木下隆行氏がABEMA的ニュースショーにVTR出演した際に、現地での生活について語る場面があった。

【映像】木下がオーナーを務めるBAR（実際の様子）

タイでの新生活を聞かれた木下は「日々、タイの文化に触れて、タイ語も毎日勉強していまして」とコメント。そして、タイ語で何かを話し始めた。「今、何とおっしゃったんですか？」と問うと、木下は「すいません、水ください」と返した。

現在については、「お店も、BARもやらせてもらっていまして。タイって日本人が6万人ほど、駐在とか飲食の方でいらっしゃる。その方々がターゲット。ほぼ日本人のお客様。今度5月にTKOライブするんですよ、タイで。おこがましいですけど、タイにいる日本人の方に喜んでいただけたらなと思い」と語る。

リモート画面の背景に気になったスタッフが「この場所はどこか？」と尋ねると、木下はカメラを動かして背景を見せると、後ろに屋上プールが登場。「ここはあの〜ええなぁと思って、勝手に（入った）知らん人のコンドミニアムです」と明かした。「日本の方が見たら、木下さんタイでこういう生活されてるんだって思われちゃうかもしれない」と振ると、木下は「と見せようと思ったんですけど、それ聞かれた時点で終わっちゃいました」と語った。

（『ABEMA的ニュースショー』より）