１７日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比３９銭円安・ドル高の１ドル＝１５９円２５〜２８銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、３３銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８７円６５〜６９銭で大方の取引を終えた。