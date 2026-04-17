【ハノイ＝竹内駿平】フィリピン国家警察などは１７日、指示役「ルフィ」らの特殊詐欺グループのメンバーとみられる男（３４）と、比国内で活動する犯罪組織「ＪＰドラゴン」幹部とみられる男（５２）を拘束したと発表した。両容疑者は今後、日本に強制送還される見通しだ。発表によると、両容疑者は１６日に首都マニラで拘束された。特殊詐欺などに関与していた疑いがあり、日本の捜査当局が窃盗容疑で逮捕状を取っていた。Ｊ