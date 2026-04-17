お米のさらなる可能性を追求するおかゆ料理専門店南阿佐ヶ谷駅から徒歩約5分、米の白さと曲線をモチーフとした外観が特徴の「おかゆテラス 阿佐ヶ谷本店」が見えてきます。おかゆの魅力と楽しさをたくさんの人に知ってほしいという思いから、おかゆ料理専門店をオープン。日本人の食に欠かせないお米と、体に優しいおかゆの、今までにはない新しい楽しみ方を体験できます。メニューのショーケースも米をイメージしたかわいらしいデ