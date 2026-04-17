お米のさらなる可能性を追求するおかゆ料理専門店

南阿佐ヶ谷駅から徒歩約5分、米の白さと曲線をモチーフとした外観が特徴の「おかゆテラス 阿佐ヶ谷本店」が見えてきます。

おかゆの魅力と楽しさをたくさんの人に知ってほしいという思いから、おかゆ料理専門店をオープン。日本人の食に欠かせないお米と、体に優しいおかゆの、今までにはない新しい楽しみ方を体験できます。

メニューのショーケースも米をイメージしたかわいらしいデザイン。店内に入る前からお米が食べたくなっちゃいます。



店内は、テーブル席とカウンター席があり、おひとりさまでも気兼ねなくおかゆを楽しむことができます。壁やカウンターにも米をイメージしたデザインが散りばめられていて、つい店内を見回してしまいます。

上品なグレーを基調とした席はランチやディナー、女子会にもぴったり。

カウンターからは調理をしている様子を見ることができて、料理ができあがるワクワク感が楽しめます。温かみのある照明と木のカウンターが、おかゆ料理をさらにおいしく感じさせます。



「おかゆテラスの春のフルコース」7000円 ※別途サービス料（10%）

今回は、「おかゆテラスの春のフルコース」（ワンドリンクオーダー制）をご紹介。前菜からデザートまで全品におかゆが使われた、新感覚のおかゆ料理です。

春のフルコースの特徴は、新タマネギやアスパラガス、ホタルイカなどの春の食材のよさを全面に出しつつ、ビジュアルの美しさにも力を入れているところ。米粉やこめ油など、細部にまでお米を使用しているほか、産地直送の野菜、北海道や静岡から取り寄せた魚介など、具材にもこだわっているのだとか。意外な料理におかゆが使われている驚きを、コースを通して楽しむことができます。

コースの開発にはイタリアンの名店「リストランテ カノビアーノ」出身の鹿糠料理長がコースの開発を行い、イタリアンの技術とおかゆを掛け合わせて生み出したのだそう。おかゆを焼いたり、ソースにしたり、デザートにしたりと、おかゆの意外な一面を引き出した新しいおかゆのフルコースです。

コース内容は仕入れ状況により異なる場合があり、今回紹介する写真やメニューは一例となります。

「はじまり：おかゆ玉とお出汁」

まずは、ころんと丸い球体が特徴の、通称「おかゆ玉」が浮かんだ「おかゆ玉とお出汁」。「ありそうでなかった、持って食べられるおかゆ」というコンセプトのおかゆ玉は、オリジナル配合のおかゆを素早く冷凍し、たこ焼き機で丁寧に焼き上げます。外はカリッもちっと、中はとろっとしたおかゆが楽しめます。

だしには、京都のだし店から取り寄せた血合い抜きの鰹節と昆布の一番だしを使用。香りを存分に楽しめるよう、お客さんに提供する直前にだしをとる工夫もしているのだそう。

「アミューズ：おかゆテラスのフィンガーフード2種」

アミューズとして出されるのは「おかゆテラスのフィンガーフード2種」。

色とりどりの野菜が目を引く右側の料理は「米粉のピアディーナ」。米粉を使ったもっちりとした生地に自家製スモークサーモンを包み込み、チーズ風味のおかゆソースを添えた盛りだくさんの逸品です。チーズの風味がふわっと香り、ぷりぷりのサーモンと甘いトマトで引き締まる味。タコスのように手で掴んで食べます。

左側に添えられているのは、おかゆに水分を加えてなめらかなペースト状にした生地を薄くのばして揚げた「おかゆテラス風クリスピーサラダ」。パリパリと楽しい食感の後に、口の中でゆっくりと溶けてほのかなお米の甘みを優しく感じます。アミューズは日によって変わるので、どの料理になるかはその日のお楽しみ。

「冷たい前菜：おかゆ寿司」

おかゆにお酢を加え、極薄にスライスした色鮮やかな大根で厳選した旬の鮮魚を細巻きにした「おかゆ寿司」。青首や黒長、紅心、紅くるりといった数種類の大根を組み合わせていて、ピンク色の華やかなグラデーションが風情を感じられます。

鮮魚は季節によって変わり、和歌山県産のキハダマグロやメバチマグロ、皮目を香ばしく炙った北海道産の特大伝助アナゴなどが使われるのだそう。口に入れた途端とろけるおかゆと鮮魚、シャキシャキの大根がアクセントになっていて、小さめのサイズですがしっかりと食べごたえがあります。

「温かな前菜：ホタルイカのガレット 春野菜のサラダ仕立て」

温かい前菜は、「ホタルイカのガレット 春野菜のサラダ仕立て」。新玉ねぎの輪に、ホタルイカのだしとポレンタ（イタリアのトウモロコシ粉）、おかゆが入ったガレット。

クセのないホタルイカは海の香りが鼻を抜け、新玉ねぎとおかゆが合わさったジュレの甘さが、海鮮のうま味を引き立たせています。

「魚料理：本日の鮮魚のポワレ アスパラガスのポタージュ」

続いても海の幸が楽しめる、緑色が特徴的な温かいポタージュ「本日の鮮魚のポワレ アスパラガスのポタージュ」。魚の種類は日によって変わり、産地直送で新鮮な鮮魚を味わうことができます。

取材時の鮮魚は、ふっくらとした鯛。アスパラガスとおかゆの甘みが、クセのない鯛との相性抜群です。サクサクのアスパラガスと濃厚なポタージュは、体を芯から温めてくれます。

「肉料理：本日のお肉と彩6色のおかゆソース」

魚の次はぜいたくなお肉料理「本日のお肉と彩6色のおかゆソース」。

お肉は通常3種類から選ぶことができて、本日は「四万十ポーク」、「オーストラリア産仔羊（＋1500円）」、「黒毛和牛（＋2000円）」のラインナップ。豚肉以外は追加料金がかかりますが、どれも肉厚ジューシーでナイフがスッと入るやわらかいお肉になっています。取材時のお肉は、口の中でとろける「四万十ポーク」。レンコンや芽キャベツとケールを合わせたプチヴェールといった野菜と一緒に食べると食感も楽しくマイルドな味わいになります。

肉料理の一番の特徴は、おかゆの粒感を感じられる鮮やかな「6色のおかゆソース」。季節によりソースは変わりますが、今回添えられているソースの種類は、緑（キャベツ、ケールなど）、黄色（黄人参）、紫（赤ワイン）、白（白なす）、ピンク（赤カブ）、黒（黒麹）の全6種。華やかさだけでなく、しっかりと味のあるソースはどれもおかゆの甘さと調和していて、お肉に付けて食べるとよりうま味が凝縮されます。

「おかゆ：おかゆテラスの素がゆ」

「おかゆテラスの素がゆ」は、デザートの前に提供される優しい素がゆです。これまでのおかゆ料理とは打って変わりシンプルなおかゆだからこそ、お米のおいしさが直接伝わってきます。

長野県産「幻の米コシヒカリ」と山形県産の「つや姫」を味や粒感を追求してブレンド。オレンジ白菜や聖護院かぶ、聖護院大根など春の野菜を使用し、天然塩でうま味を引き出していて、おかゆ特有の味の薄さは感じないしっかりとした味付けになっています。仕上げにかけるオリーブオイルがお米の甘みをより引き立たせてくれるのだそう。お好みで塩を足して、自分好みの加減で楽しめます。

「デザート：ココナッツミルクのリオレ バナナのジェラートとキャラメルナッツ」

「ココナッツミルクのリオレ バナナのジェラートとキャラメルナッツ」は、おかゆが使われた新感覚のデザート。

リオレは、お米を牛乳で甘く煮込んだフランスの伝統的なお菓子。ココナッツミルクで煮込んだおかゆの上にバナナのジェラート、キャラメルナッツが飾られています。

おかゆの甘さがジェラートによく合い、ナッツのカリっとした食感も相まって楽しい逸品。デザートは数種類から選べて、ふんわりさくっとした食感が楽しめる「ティラミス」やさわやかな春のデザート「マチェドニア（＋500円）」も味わうことができます。

新感覚のおかゆ料理が楽しめるおかゆ料理専門店「おかゆテラス 阿佐ヶ谷本店」。今回紹介したフルコースは5月までのディナー限定。おかゆ単品のメニュー（900円〜）も充実しているので、ランチでの利用もぴったり。おかゆをゆっくりと楽しみたい方は平日の13時以降がおすすめです。

体に優しく、心まで温まるおかゆ料理を、ぜひ味わってみてはいかがでしょうか。



■おかゆテラス 阿佐ヶ谷本店（おかゆてらす あさがやほんてん）

住所：東京都杉並区阿佐谷南3-2-22

TEL：03-5335-7880

営業時間：火・木曜〜土曜ランチ 11時30分〜15時（14時LO）ディナー 17時30分〜21時30分（20時LO）、水曜ランチのみ 11時30分〜16時（15時LO）

定休日：日・月曜



▶▶「お粥」の記事一覧はこちらから！



Photo＆Text：鍛治美月（vivace）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。変更される場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

