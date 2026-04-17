熱海海上花火大会をテーマにしたアフタヌーンティー「リゾナーレ熱海」の「和食ダイニング 花火」は、熱海海上花火大会をテーマにしたレストラン。まるで夜空の花火に包まれているかのような空間デザインが特徴で、華やかに彩られた空間で食事を楽しむことができます。そんなレストランで、2026年6月1日（月）〜9月30日（水）の期間、花火をテーマにしたアフタヌーンティーが味わえちゃいます！特製スタンドに並ぶスイーツは、色鮮