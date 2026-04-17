熱海海上花火大会をテーマにしたアフタヌーンティー

「リゾナーレ熱海」の「和食ダイニング 花火」は、熱海海上花火大会をテーマにしたレストラン。まるで夜空の花火に包まれているかのような空間デザインが特徴で、華やかに彩られた空間で食事を楽しむことができます。そんなレストランで、2026年6月1日（月）〜9月30日（水）の期間、花火をテーマにしたアフタヌーンティーが味わえちゃいます！

特製スタンドに並ぶスイーツは、色鮮やかな花火を表現したマカロン、口の中でパチパチと弾ける食感が楽しめるチーズケーキなどがラインナップ。

スタンドは、花火大会のフィナーレを飾る名物「空中ナイアガラ」をイメージしたデザインに。幾重にも重なる花火が水面に映り込む、熱海ならではの幻想的な夜景を表現しているそう。ほかでは見られない素敵なスタンドは写真映えもバッチリです！

ウェルカムドリンクとして、花火の移ろう色彩を表現したフローズンモクテルもセットに。最初は夜空に咲くブルーの花火をイメージしたさわやかな青色ですが、レモン風味のソーダを注ぐと幻想的なピンク色へと変化！ アフタヌーンティーを彩る一杯です。



花火大会の開催日には、ホテル最上階の「ソラノビーチ Books&Cafe」の特等席で花火を鑑賞できるアクティビティも用意。1日1組限定のプランで、席の貸切のほか、シャンパンや小菓子もセットになったスペシャルなプランです。こちらもあわせて楽しんでみては？

■花火大会特別鑑賞席

期間：通年（花火大会開催日）

時間：20時20分〜20時40分の20分間（4,5,9,10,11,12月）、20時15分〜20時40分の25分間（7,8月）

料金：1組4000円

対象：宿泊者（年齢制限なし）

定員：1日1組限定、先着順

予約：3日前の17時までに公式サイトから要予約

熱海海上花火大会をイメージした空間で、優雅なひとときを過ごせる「花火アフタヌーンティー」。1日4回、各回4名までなので、予約はお早めに！

■リゾナーレ熱海「花火アフタヌーンティー」

住所：静岡県熱海市水口町2-13-1

TEL：050-3134-8093（リゾナーレ予約センター）

期間：2026年6月1日（月）〜9月30日（水）

時間：12時／12時30分／14時／14時30分（各回90分制）

料金：1名7000円（アフタヌーンティーセット、オリジナルモクテル、ドリンクを含む）。

宿泊は別途、1泊朝食付き2万4000円〜 ※2名1室利用時1名あたり、サービス料込

アクセス：JR 東海道線 熱海駅から送迎バスで約20分

対象：宿泊者限定

予約：3日前の17時までに公式サイトから予約

定員：各回4名

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。