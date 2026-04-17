Image: Boston Dynamics ロボイヌが生イヌをお散歩させる光景。ロボットは本来、人間の代わりに労働をする機械。その概念が生まれたのは、1920年にチェコスロバキアの小説家カレル・チャペックが書いた戯曲『R.U.R.（ロッサム万能ロボット商会）』でした。それから約100年が経ち、最近のヒューマノイドたちは工場で部品の仕分けや、家事手伝いをするまで進化しています。AIのおかげで犬の散