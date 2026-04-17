一気に上昇に弾みがついたナスダック 16日の米株式市場でナスダック総合株価指数が12営業日連続で上昇した。ナスダックが12連騰するのは2009年7月以来、約16年9ヶ月ぶりだ。今週初めの株式相場展望（4月13日付け『日経平均の今週の予想レンジは5万4000円-5万8000円』で書いた通り、一目均衡表の雲を上抜けると一気に上昇に弾みがついた。【ナスダック総合株価指数_一目均衡表】 出所：マネックス証券サイト ハイテク株相場の主