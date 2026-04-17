甘辛く煮た牛肉と、すしめし風のご飯を合わせたちらしずし弁当。たけのこのシャキシャキとした食感がアクセントになり、食べ進めるごとに味の変化も楽しめます。いり卵のやさしい甘みも加わって、バランスよく食べられるのが魅力。混ぜながら食べてもおいしく、最後まで飽きずに楽しめる一品です。牛肉と卵のちらしずし弁当材料（1人分）牛こま切れ肉 …… 50gたけのこの水煮 …… 1/4個（約50g）卵 …… 1個温かいご飯 …… どん