【旬のたけのこ1/4個で】混ぜるだけ『牛肉と卵の筍ちらし寿司弁当』が春のごちそう
甘辛く煮た牛肉と、すしめし風のご飯を合わせたちらしずし弁当。たけのこのシャキシャキとした食感がアクセントになり、食べ進めるごとに味の変化も楽しめます。いり卵のやさしい甘みも加わって、バランスよく食べられるのが魅力。混ぜながら食べてもおいしく、最後まで飽きずに楽しめる一品です。
牛肉と卵のちらしずし弁当
材料（1人分）
牛こま切れ肉 …… 50g
たけのこの水煮 …… 1/4個（約50g）
卵 …… 1個
温かいご飯 …… どんぶり1杯分強（約220g）
〈すし酢〉
酢 …… 大さじ1
砂糖 …… 小さじ2
塩 …… 少々
〈煮汁〉
砂糖…… 小さじ2
しょうゆ…… 小さじ2
酒 …… 小さじ2
水 …… 大さじ2
白いりごま …… 小さじ1/2
砂糖
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
ご飯をボールに入れ、すし酢の材料を混ぜてから回しかける。しゃもじで混ぜてからめ、弁当箱に詰めて白いりごまをふる。たけのこは縦に薄切りにする。牛肉は食べやすく切る。
（2）いり卵を作る
フライパンに卵を割り入れ、砂糖小さじ1を加えて混ぜる。弱めの中火で熱し、菜箸で絶えずかき混ぜる。粗いそぼろ状になったら取り出し、ご飯にのせる。
（3）牛肉とたけのこを煮る
フライパンをさっと拭き、煮汁の材料を入れて混ぜ、中火で煮立てる。牛肉、たけのこを入れ、2分ほど炒め煮にする。汁けがなくなったら火を止め、（2）にのせる。
甘辛い牛肉といり卵、たけのこの食感が合わさって、最後まで飽きずに楽しめるおいしさ。お弁当はもちろん、手軽な一品ごはんとしてもぜひ試してみてください。
料理研究家。夫であるシライジュンイチとともに活動する炊飯系フードユニット「ごはん同盟」の調理担当。ご飯のおいしさを世に広めるべく、米料理やご飯に合うおかずのレシピを発信している。雑誌やテレビ、イベントなどで幅広く活躍中。
（『オレンジページ』2022年4月17日号より）