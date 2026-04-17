【旬のたけのこ1/4個で】混ぜるだけ『牛肉と卵の筍ちらし寿司弁当』が春のごちそう

甘辛く煮た牛肉と、すしめし風のご飯を合わせたちらしずし弁当。たけのこのシャキシャキとした食感がアクセントになり、食べ進めるごとに味の変化も楽しめます。いり卵のやさしい甘みも加わって、バランスよく食べられるのが魅力。混ぜながら食べてもおいしく、最後まで飽きずに楽しめる一品です。

牛肉と卵のちらしずし弁当

材料（1人分）

牛こま切れ肉 …… 50g

たけのこの水煮 …… 1/4個（約50g）

卵 …… 1個

温かいご飯 …… どんぶり1杯分強（約220g）

〈すし酢〉

酢 …… 大さじ1

砂糖 …… 小さじ2

塩 …… 少々

〈煮汁〉

砂糖…… 小さじ2

しょうゆ…… 小さじ2

酒 …… 小さじ2

水 …… 大さじ2

白いりごま …… 小さじ1/2

砂糖

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

ご飯をボールに入れ、すし酢の材料を混ぜてから回しかける。しゃもじで混ぜてからめ、弁当箱に詰めて白いりごまをふる。たけのこは縦に薄切りにする。牛肉は食べやすく切る。

（2）いり卵を作る

フライパンに卵を割り入れ、砂糖小さじ1を加えて混ぜる。弱めの中火で熱し、菜箸で絶えずかき混ぜる。粗いそぼろ状になったら取り出し、ご飯にのせる。

（3）牛肉とたけのこを煮る

フライパンをさっと拭き、煮汁の材料を入れて混ぜ、中火で煮立てる。牛肉、たけのこを入れ、2分ほど炒め煮にする。汁けがなくなったら火を止め、（2）にのせる。

甘辛い牛肉といり卵、たけのこの食感が合わさって、最後まで飽きずに楽しめるおいしさ。お弁当はもちろん、手軽な一品ごはんとしてもぜひ試してみてください。

しらいのりこ（ごはん同盟）シライノリコ 料理家 料理研究家。夫であるシライジュンイチとともに活動する炊飯系フードユニット「ごはん同盟」の調理担当。ご飯のおいしさを世に広めるべく、米料理やご飯に合うおかずのレシピを発信している。雑誌やテレビ、イベントなどで幅広く活躍中。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2022年4月17日号より）