資料岡山市役所 老朽化した岡山市営天神町駐車場・天神町自転車等駐車場(岡山・北区天神町)が長寿命化などの工事のため、2026年5月11日から同年12月下旬まで使えなくなります。 外壁や床の補修や、照明など電気設備の更新、エレベーターの設置などをするということです。 市によると、回数券・プリペイドカードの払い戻しはしませんが、再開後に引き続き使えるということです。