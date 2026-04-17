１５日、新規路線開設式典を共同で開始する来賓。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京4月17日】ベトナムの格安航空会社ベトジェットエア（Vietjet）は15日、中国北京でベトナム−中国間に新たに5路線を開設すると発表した。航空、金融、都市インフラ分野に関する多項目の重要な協力協定にも調印した。新たに開設されるのは、ハノイ−杭州（浙江省）、ハノイ−恩施（湖北省）、ホーチミン市−桂林（広西チワン族自治区）