株式会社ビクセンは、「第6回 星空フォトコンテスト2025～それぞれの宙を見上げて～」の入賞作品展示会を4月17日（金）から開催している。会場は東京都三鷹市の「天文・科学情報スペース」。入場は無料。 同コンテストにおいて、グランプリや各賞を受賞した全16作品を一堂に展示する。 「宙を見上げる時の想い」をテーマに写真や動画を募集したもので、2026年2月に結果が発表された。グランプリに