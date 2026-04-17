株式会社ビクセンは、「第6回 星空フォトコンテスト2025～それぞれの宙を見上げて～」の入賞作品展示会を4月17日（金）から開催している。会場は東京都三鷹市の「天文・科学情報スペース」。入場は無料。

同コンテストにおいて、グランプリや各賞を受賞した全16作品を一堂に展示する。

「宙を見上げる時の想い」をテーマに写真や動画を募集したもので、2026年2月に結果が発表された。グランプリには溝口英則氏の「空と大地の活動を全身で感じて」が選出されている。

会場となる「天文・科学情報スペース」は、国立天文台をはじめとする天文や宇宙科学に関する人的・動的資源を活かして2015年にオープンした施設。ビクセンも立ち上げ時から連携協議会団体として参画している。

名称

「第6回 星空フォトコンテスト2025 ～それぞれの宙を見上げて～」入賞作品展示会



会期

2026年4月17日（金）～6月14日（日）



時間

11時00分～18時30分



会場

天文・科学情報スペース

（東京都三鷹市下連雀3-28-20 三鷹中央ビル1階）

休館日

月曜日、火曜日、祝日



入場料

無料