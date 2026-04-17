株式会社明治は、「みんなに、おいしく、おもしろく」をコンセプトに展開している「きのこの山」が５０周年を迎えたことを記念し、懐かしさを感じられる駄菓子屋さんのきなこ棒をイメージした特別フレーバー「関西限定きのこの山駄菓子屋さんのきなこ棒風味」（６４g、オープンプライス）を、２８日から関西限定で発売する。きなこ棒風味のチョコレートにサクサクのクラッカー。駄菓子屋さんのきなこ棒のような、どこか懐かし