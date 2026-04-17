株式会社明治は、「みんなに、おいしく、おもしろく」をコンセプトに展開している「きのこの山」が５０周年を迎えたことを記念し、懐かしさを感じられる駄菓子屋さんのきなこ棒をイメージした特別フレーバー「関西限定きのこの山駄菓子屋さんのきなこ棒風味」（６４g、オープンプライス）を、２８日から関西限定で発売する。

きなこ棒風味のチョコレートにサクサクのクラッカー。駄菓子屋さんのきなこ棒のような、どこか懐かしく、香ばしくて素朴でほっとする、やさしい甘さの「きのこの山」となっている。

パッケージの表面は、関西ゆかりのモチーフをふんだんにあしらいにぎやかな街並みを演出し、どこか懐かしく温かみある昭和レトロなデザインを採用。裏面には思わず誰かに話したくなる「関西あるある」を紹介した。限定フレーバーと「関西あるある」で、楽しいコミュニケーションのひとときを演出する。

さらに、ＪＲ西日本グループの運営するメタバース空間「バーチャル大阪駅 ４．ｕ（フォーユー）」でコラボレーション企画を実施したり、リアル大阪駅でサンプリングイベントを行う。

同社の大阪工場で開発された、大阪生まれの「きのこの山」５０周年感謝商品をエリア限定で発売することで、地域から愛されるブランドを目指す。「当社はこれからも、『みんなに、おいしく、おもしろく』を展開する『きのこの山』ブランドを通じ、チョコレートのおいしさ・楽しさの世界をひろげ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります」としている。