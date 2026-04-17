最新のコメの平均販売価格は32週ぶりに3800円台まで値下がりしました。【映像】9週連続でコメ値下がり 32週ぶりに3800円台農林水産省によりますと今月12日までの1週間に全国のスーパーおよそ1000店舗で販売されたコメの平均価格は5キロ当たり3873円でした。前の週と比べて60円安く、9週連続での値下がりとなります。4000円を下回るのは5週連続で、3800円台は去年8月下旬以来32週ぶりです。前の週におよそ1年1か月ぶりに4000