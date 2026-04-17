「全部の国際線に導入して」ニュージーランド航空が2026年11月より、エコノミークラスとプレミアムエコノミークラスの乗客向けに世界で初めてのプロダクトを導入します。客室内に3段ベッド型のフルフラット睡眠ポッドを設置した「スカイネスト」です。この驚異の仕様に、SNSなどでは数多くの反響が寄せられています。【画像】えっ…これが「機内に搭載されたベッド室」驚愕の全貌です「スカイネスト」はボーイング787-9新仕様機