投手のみで異彩を放った大谷(C)Getty Images普段とは異なるマウンドだった。現地時間4月15日に行われたメッツ戦で、大谷翔平（ドジャース）は先発登板をしたのだが、指名打者としては出場せず。エンゼルス時代の2021年5月28日のアスレチックス戦以来5年ぶりとなる「投手のみ」での仕事に集中した。【動画】捕手目線で見る衝撃の快速球打者が空振りする大谷翔平の一球を観よむしろ、メジャーリーグで「唯一無二」と評される投