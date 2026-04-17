ヒルトン横浜の「Bar＆Lounge Melody」は、5月7日から6月30日までの期間、アフタヌーンティー「メロンと初夏の果実のハーモニー」を提供する。ころんとした可愛らしいスイーツは、すべてにメロンを使用。初夏に旬を迎えるメロンの魅力を巧みに表現した、遊び心あふれるラインアップを用意した。今回は、初夏に旬を迎えるメロンの美味しさを、余すことなくご堪能いただけるアフタヌーンティー。その装いは、新緑に彩られたガーデン