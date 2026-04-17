ヒルトン横浜の「Bar＆Lounge Melody」は、5月7日から6月30日までの期間、アフタヌーンティー「メロンと初夏の果実のハーモニー」を提供する。ころんとした可愛らしいスイーツは、すべてにメロンを使用。初夏に旬を迎えるメロンの魅力を巧みに表現した、遊び心あふれるラインアップを用意した。

今回は、初夏に旬を迎えるメロンの美味しさを、余すことなくご堪能いただけるアフタヌーンティー。その装いは、新緑に彩られたガーデンで過ごす、心弾むティータイムを思わせる。果実の魅力を最大限に引き出すため、スイーツに使用するカスタードクリームと生クリームは、いずれもメロン風味に仕立てた。





メロンの形を模した「メロンのムース」は、口当たりなめらかなムースにメロンのピューレをあわせ、軽やかな甘みに仕上げている。プレート中央のグラススイーツ「メロンのサバラン」もぜひ味わってもらいたい一品になっている。グラスの底の生地にはパッションフルーツ香るシロップを染み込ませ、果肉とエルダーフラワーのジュレを重ねることで、さっぱりとした爽やかな味わいに仕上げた。

どこか懐かしいプリンアラモードにもメロンを添えて、フルーツを贅沢にあしらった。くちどけなめらかなプリンからは卵のコクが広がり、ほろ苦いカラメルソースがグラス全体の甘みを引き締める。





スペシャリティレストラン「Ocean Milano」のシェフが手掛けるセイボリーも楽しめる。春から初夏にかけて旬を迎える食材を使用し、一口サイズの枠に捉われず、一皿の食事として満足してもらえるラインアップを取り揃えた。ミニサイズのアメリカンドッグもホテルの自家製で、遊び心をくすぐる逸品になっている。また、ヴィシソワーズには新じゃがいもと新ごぼうを使用し、この時期ならではの味わいを堪能できる。

「HARNEY＆ SONS（ハーニー＆サンズ）」は、1983年にニューヨーク郊外で誕生したプレミアムティーブランド。現在では、世界53ヵ国以上で愛されている。ヒルトン横浜では、開業時からHARNEY＆ SONSの紅茶を全レストランで提供しており、横浜近郊のホテルの中ではここでしか味わうことができない特別な紅茶ブランド。今回は、瑞々しいメロンスイーツに寄り添う一杯として、「エアルーム‧バートレット‧ペア」を用意している。その名の通り、熟した洋ナシが主役の紅茶で、フルーティーでフレッシュな香りがふわりと広がる。そこにシナモンやナツメグなどのスパイスが重なり合い、やさしく温かみのあるニュアンスを添える。

［詳細情報］

場所：エントランス棟 3階 Bar＆LoungeMelody

期間：5月7日（木）〜6月30日（火）

営業時間：平日 13:00／13:30／14:00（2時間制）

土日祝 13:00／13:30（2時間制）

価格：7000円（1名あたり）

※税‧サービス料込

※予約は2〜4名で受付

ヒルトン横浜＝https://hiltonyokohama.jp/