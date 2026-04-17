職場で「変わってる奴」「使いにくい人材」と評される人がいる。しかし、そう決めつける組織の側にこそ問題があるともいえまいか？あなたの職場の問題は、本当に誰かの能力不足のせいなのだろうか。 【画像】扱いやすい“奴隷”が欲しいだけに見える企業が求める人材像の上位結果 書籍『働くということ「能力主義」を超えて』より一部を抜粋・再構成し、お届けする。 何を「問題」として語るのか？ 解説します。お伝