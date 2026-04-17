東京市場まとめ 1.概況 日経平均は263円安の59,255円と反落して取引を開始しました。前日に最高値をつけていた反動もあり、利益確定の売りが優勢で推移しました。前場は587円安の58,930円で取引を終えました。後場も基調は変わらず、安値圏で推移した日経平均は大引けに下げ幅を大きく拡大し、1,042円安の58,475円で取引を終えました。TOPIXは53ポイント安の3,760ポイント、新興市場では東証グロース250指数が1ポイント未