「はしか」鹿児島市で新たに2人が感染 感染力の強い「はしか」に鹿児島市で新たに2人が感染したことがわかりました。 はしかの感染が確認されたのは、鹿児島市に住む20代女性と10代男性の2人です。市によりますと、2人はいずれも16日陽性が判明し、発熱などの症状が出たということです。 男性は不特定多数の人との接触はありませんが、女性は今月10日の午後10時ごろ、市電に乗って高見馬場から脇田まで移動したということで