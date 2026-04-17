【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LiLiCoとLEO（BE:FIRST）が『第1回 映画館大賞』のアンバサダーに就任することが決定した。 ■映画館スタッフによる投票で受賞作品を決定 「映画館に行こう！」実行委員会は、映画館に年間動員2億人を目指す取り組みの一環として、2025年に「第一回 映画業界若手戦略会議」を実施。同会議において実行アイデアとして選出された企画として、全国の映画館スタッフによる投票で受