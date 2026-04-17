LiLiCo＆LEO（BE:FIRST）『第1回 映画館大賞』アンバサダー就任！「映画館でバイトしていたので、何かの縁を感じました」（LEO）

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LiLiCoとLEO（BE:FIRST）が『第1回 映画館大賞』のアンバサダーに就任することが決定した。

■映画館スタッフによる投票で受賞作品を決定

「映画館に行こう！」実行委員会は、映画館に年間動員2億人を目指す取り組みの一環として、2025年に「第一回 映画業界若手戦略会議」を実施。同会議において実行アイデアとして選出された企画として、全国の映画館スタッフによる投票で受賞作品を決定する『映画館大賞』を創設し、このたび授賞式を開催する運びとなった。

『映画館大賞』とは、日々の業務で観客の反応を直接肌で感じている映画館スタッフが、「映画館で働いているからこそ選べる、そして、より多くの方に映画館で観てほしい作品」を投票によって選出し、さらに映画館で再上映することで、改めて作品の魅力を届け、映画館への来場促進と映画文化の活性化を目指す企画。

記念すべき『第1回 映画館大賞 授賞式』は、5月12日に開催されることが決定。対象作品は2025年1月1日から12月31日までに国内で公開された作品とし、複数の部門を設置。ただし、4Kなど再上映、ODS（コンサート／ライブフィルムなど）、1館のみの上映作品は対象外（一部、2026年4月以降の公開予定作品を対象としたイチオシ部門も含む）。全国550館以上に案内し、延べ3,000人を超える映画館スタッフの投票によって選ばれる全7部門 。全国から集まった“熱い票”が導く受賞結果に期待しよう。

■『第1回 映画館大賞（2026年）』受賞部門一覧

◎2025年に上映された作品を対象にした4部門と「大賞」

◇映画館大賞：4部門の最優秀作品の中から選出される最高賞

◇映画館でこそ観るべき！日本映画部門：100館以上の規模で上映された日本映画作品

◇映画館でこそ観るべき！外国映画部門：100館以上の規模で上映された外国映画作品

◇映画館でこそ観るべき！アニメ映画部門：すべてのアニメ映画作品

◇もっとひろがれ！掘り出し映画部門：2館以上100館未満の規模で上映された実写作品

◎2026年4月1日以降の上映予定作品を対象にした2部門

◇映画館スタッフイチオシ 日本映画部門

◇映画館スタッフイチオシ 外国映画部門

■映画館でのアルバイト経験を持つLEO

このたび、『映画館大賞』のアンバサダーとして、映画をこよなく愛するLiLiCoとLEO（BE:FIRST）が就任決定。映画を“伝えるプロ”として映画館バトンを繋ぎ続けてきた、映画コメンテーターのLiLiCoと、デビュー前に映画館でのアルバイト経験を持つというBE:FIRSTのLEOが、本プロジェクトを通じ、映画館で映画を観ることの楽しさ、感動、興奮を、改めて世の中に発信していく。

また、『映画館大賞』のロゴは、確かな画力とエッジの効いたギャグセンスで注目を集める漫画家・服部昇大がデザイン。

映画館のスタッフが、今こそスクリーンで観てほしい一作を届ける『映画館大賞』。映画文化の未来を彩る受賞作品の行方と、その熱狂の瞬間に引き続き注目だ。

■LiLiCo、LEO（BE:FIRST）、服部昇大 コメント

◎LiLiCo

◎LEO（BE:FIRST）

◎服部昇大

■イベント情報

『第1回 映画館大賞 授賞式』

05/12（火）

(C)「映画館に行こう！」実行委員会

■関連リンク

『映画館大賞』公式サイト

https://eigakan-award.jp/