モーター大手のニデックは１７日、不正会計を巡る第三者委員会の最終報告書を公表した。不正会計による最終利益への影響額は２０２５年４〜６月期までの累計で１６０７億円に達するとした。ニデックでは昨年５月以降、不適切な会計処理が相次いで発覚しており、弁護士らで作る第三者委による調査が行われてきた。３月に公表された第三者委の中間段階の報告書では、資産への暫定的な影響額を盛り込んでいた。３月の報告書は、