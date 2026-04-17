元プロ野球選手の中田翔（36）が、息子との幸せあふれる手つなぎショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】中田翔、豪邸＆息子たちの顔出しショット13歳の長女、10歳の次女、6歳の長男、4歳の次男と、4人の子どもを育てている中田。これまでInstagramで、子どもたちとの日常を発信していて、「お父さんに似てイケメン」などとコメントが寄せられた、息子たちの“顔出し”ショットや、パターゴルフを楽しむ長女の姿を公開