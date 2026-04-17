タレントの辻希美が16日に自身のアメブロを更新。夕食を作った後に長男・青空（せいあ）くんから外食することを告げられ、がっかりした出来事をつづった。【映像】辻希美、アレンジしたおかずを入れた手作り弁当を披露この日、辻は次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの病院へ行ったことを明かし、その帰りに「ずっと食べたかった原宿のラーメン屋さんへ」と報告。「ゆず＋辛が最高で前に一回食べてずっとまた食べたいと思ってたから今