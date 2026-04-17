・目黒蓮がピンク×ブルーのニット姿で“あらたな一面”をアピールするメッセージ動画【写真】『UOMO』6月号表紙（目黒蓮） メンズマガジン『UOMO』の公式SNSにて、目黒蓮（Snow Man）のメッセージ動画が公開された。 ■目黒蓮がフェンディの最新コレクションを纏って登場 目黒は、4月24日発売の『UOMO』6月号の表紙に登場。自身がブランドアンバサダーを務めるFENDI（フェンディ）の2026年春