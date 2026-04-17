目黒蓮の透け感ニット×耳掛けヘア姿に反響「めちゃくちゃビジュいい」「雰囲気違ってかっこいい」FENDI最新ルックでにっこりメッセージ

・目黒蓮がピンク×ブルーのニット姿で“あらたな一面”をアピールするメッセージ動画【写真】『UOMO』6月号表紙（目黒蓮）

メンズマガジン『UOMO』の公式SNSにて、目黒蓮（Snow Man）のメッセージ動画が公開された。

■目黒蓮がフェンディの最新コレクションを纏って登場

目黒は、4月24日発売の『UOMO』6月号の表紙に登場。自身がブランドアンバサダーを務めるFENDI（フェンディ）の2026年春夏コレクションの中から、透け感のあるピンクと鮮やかなブルーのサマーニットを纏い、耳掛けヘアで爽やかな印象を放った。

動画では、目黒が本誌の見どころについて「僕自身の着たことないフェンディのあたらしいルックをたくさん着させていただいていて、またあたらしい一面を見せれてるんじゃないかなぁ思って」と説明。「是非、みなさんチェックしてみてください。よろしくお願いします！」と言い、にっこりと微笑んだ。

同誌には、4ページのロングインタビューも掲載。4月29日公開の主演映画『SAKAMOTO DAYS』のエピソードをはじめ、フェンディのアンバサダーとしての矜持、現在撮影中の海外作品への思い、そしてプライベートを充実させる方法に至るまで、読みどころも満載の内容となっている。

ファンからは「めめの新しい一面たのしみ」「新鮮なカラー」「このニット体の線がよく分かる」「いつもと雰囲気が違う感じでカッコ良い」「最後のニコッ可愛すぎる」「透け感！」「首元がセクシー」「めちゃくちゃビジュいい」などの声が寄せられている。

■写真：『UOMO』6月号表紙（目黒蓮）