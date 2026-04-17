睡眠の質を改善するには何をするといいか。睡眠科学者のメライン・ファンデラール氏は「ダイエットや禁酒と同じで、数週間かかるが、そこを持ちこたえると効いてくる睡眠制限療法を数日続けると、寝つきや睡眠が改善することに気づくはずだ」という――。※本稿は、メライン・ファンデラール『熟睡力』（新潮新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／netrun78※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／netrun78■睡