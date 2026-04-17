日本企業やそこで働く人が直面している課題は何か。元Googleの人材開発責任者で起業家のピョートル・フェリクス・グジバチさんは「欧米企業の上司が自ら目標を設定するのに対して、日本企業の場合は、そもそも目標設定の権限が与えられていないケースが少なくない。これではいざ目標設定の局面になると、回避する心理が働いてしまう」という――。※本稿は、ピョートル・フェリクス・グジバチ『世界の一流は「部下」に何を教えてい