3月末にNHKを退局した和久田麻由子アナウンサー（37）が、日本テレビの新報道番組『追跡取材 news LOG』（土曜午後10時）のメインキャスターに就任することが発表された。NHKのエースアナの民放転身は、業界に大きな衝撃を与えている。【写真】首肩周りがシースルー感あるマント姿の和久田麻由子アナ和久田アナは『NHKニュース7』『ニュースウオッチ9』『NHKニュースおはよう日本』などNHKの看板報道番組を歴任。東大卒の知性