東京都内の運送事業者らに販売する軽油について価格カルテルを結んだとして、東京地検特捜部は１７日、石油製品販売会社「東日本宇佐美」（東京）など５社を独占禁止法違反（不当な取引制限）で東京地裁に起訴した。公正取引委員会が同日午前、５社を検事総長に刑事告発していた。他に起訴されたのは、「ＥＮＥＯＳウイング」（愛知）、「エネクスフリート」（大阪）、「キタセキ」（宮城）、「共栄石油」（東京）。各社は石油