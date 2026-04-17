「ザ・軽商用バン」のエブリイが進化！1982年に登場したスズキ「エブリイ」は、長年にわたってビジネスの現場を支え続けてきた、日本を代表する軽商用バンのひとつです。スズキの軽ワンボックスであるエブリイは、軽自動車でありながら広い室内空間を持つモデルとしてビジネスユースはもちろん、ファミリーカーとしても高い支持を集めており、乗用モデルであるエブリイワゴンも根強い人気を誇っています。【画像】超カッコいい