17日正午過ぎ、名古屋市中区の久屋大通公園で、イベントのステージで踊っていた女性3人が、倒れてきたパネルに挟まれけがをしました。 【写真を見る】名古屋･久屋大通公園でイベント中に…パネル倒れる ステージで踊っていた女性3人が挟まれケガ エンゼル広場 消防によりますと、17日正午過ぎ、中区の久屋大通公園のエンゼル広場で「舞台が倒れて3人程度がけがをしている」と目撃した人から消防に通報がありました。