資料父母ヶ浜（香川・三豊市） 香川県三豊市仁尾町の父母ケ浜は約1km のロングビーチを誇る穏やかな海水浴場で、潮が引いた干潮時の夕暮れには、南米ボリビアの「ウユニ塩湖」のような写真が撮れる話題のスポットです。 2026年4月29日（水・祝）～ 5月8日（金）のゴールデンウィーク期間中は安心して利用してもらえるよう、最寄り駐車場（95台）が事前予約制で有料となります。 利用料金は