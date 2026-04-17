西洋シャクナゲ（4月14日撮影） 株式会社小田急箱根は4月17日（金）、神奈川県足柄下郡箱根町の「箱根強羅公園」にて、シャクナゲが見頃を迎えたと発表した。 「かながわの花の名所100選」にも選ばれている同園では、4月15日現在、「アカボシシャクナゲ」や「西洋シャクナゲ」が見頃に。ゴールデンウィーク前まで、様々な種類のシャクナゲを順次楽しめるという。 また、園内では一部のツツジも開花しており