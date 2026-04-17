レイカーズは18日（日本時間19日）、プレーオフ1回戦でロケッツと対戦する。ルカ・ドンチッチ、オースティン・リーブスという主力2人を故障で欠く中、奮闘が期待されるのが八村塁。『CLUTCH POINTS』など米複数メディアが、決戦に臨む八村のコメントを紹介している。 ■3P成功率はレイカーズ史上1位 西地区4位で4年連続プレーオフ進出を果たしたレイカーズだが、本拠地で行われるロ