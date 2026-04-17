リンクをコピーする

【ユーロ圏】 ユーロ圏経常収支（2月）17:00 予想N/A前回379.0億ユーロ（季調済) ユーロ圏貿易収支（2月）18:00 予想N/A前回-19.0億ユーロ（季調前) 予想N/A前回121.0億ユーロ（季調済) 【カナダ】 住宅着工件数（3月）21:15 予想25.0万件前回25.09万件 国際証券取扱高（2月）21:30 予想N/A前回467.3億カナダドル ※予定は変更されること