バンダイスピリッツは、『仮面ライダーゼッツ』より「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ カタストロム」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年4月17日(金)16時より予約受け付けが開始となり、2026年12月発送予定。2026年12月発送予定「S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ カタストロム」(9,900円)「万津莫」がデュアルメアカプセムを使用して変身した姿「仮面ライダーゼッツ カ