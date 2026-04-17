ミュージックレインとテンカラットが合同で、俳優／声優を目指す新人発掘育成プロジェクト『OPALIS』（オパリス）を実施する。 （関連：佐久間大介、“アイドルが声優に挑戦”では終わらないーー『白蛇』との縁、積み重ねてきた経験と信頼） 本プロジェクトは、俳優／声優の発掘だけではなく、育成、開花までを一気通貫するプロジェクトとして、多彩なタレントが所属する芸能プロダクションであるテンカラ