ミュージックレインとテンカラットが合同で、俳優／声優を目指す新人発掘育成プロジェクト『OPALIS』（オパリス）を実施する。

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本プロジェクトは、俳優／声優の発掘だけではなく、育成、開花までを一気通貫するプロジェクトとして、多彩なタレントが所属する芸能プロダクションであるテンカラットと、長年にわたり声優アーティストやユニットをヒットに導いてきたミュージックレインの2社がタッグを組んで発足するものだ。

プロジェクトでは、各活動で必須要素にもなっているアーティスト活動まで含めたハイブリッドな活躍を視野に入れた才能を見出し、テンカラットとミュージックレインがこれまで培ってきた力を総動員して、その才能や存在を開花させていくことを目指すとしている。

第1弾の発掘企画として、5～6月にかけてワークショップを展開。俳優／声優の演技やボイストレーニングのクラスを全国7都市で計8日開催する。また、第2弾はオーディションを実施。ファイナリストは各種レッスンを受けた後、最終審査に臨む。ワークショップ、オーディションを経て決まった育成メンバーは、定期公演やコンテンツ発信、様々なレッスンなどの育成体制の中で、基礎を固めながら才能を開花させてヒットを目指す。

・「OPALIS」にこめたメッセージ

OPALの宝石言葉は、「純真無垢」「希望」「幸運」「歓喜」「忍耐」。ポジティブで自由なエネルギーを持つとされ、持ち主の創造性を高め、才能を開花させる力が在る”希望の石”と信じられています。

「純真無垢」な人柄 「希望」となる存在に・「希望」に溢れたマインド 「幸運」を引き寄せる力を持つ 「歓喜」を共に分かち合う 「忍耐」力を身に付け、困難も乗り越えていく ーそんな人材を求めています。

（文＝リアルサウンド編集部）