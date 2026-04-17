孤独・孤立対策を担当する黄川田大臣は17日、2025年の孤立死者数2万2222人のうち、約8割が男性とする内閣府の推計（14日公表）について、「同居していない家族や友人と全く会話がない人の割合が、男性で高いという結果となっている。こうしたことも影響している可能性がある」と指摘した。その上で、黄川田大臣は、孤立死を防ぐために、身寄りのない高齢者への支援や地域での見守り活動の強化、NPOなどと連携した居場所づくりの促