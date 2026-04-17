ユニットコムは4月17日、パソコン工房WEBサイトと全国の店舗において、「ド派手に怒涛のintel祭」を開始した。実施期間は2026年5月15日（金）10時59分まで。パソコン工房「ド派手に怒涛のintel祭」開催中！ 対象インテル搭載パソコンが最大70,000円オフに期間中、対象のIntel制プロセッサを搭載するパソコンをお得に購入できるというキャンペーン施策。実施期間は2026年4月17日（金）〜 2026年5月15日（金）10時59分までで、加えて