パソコン工房「ド派手に怒涛のintel祭」開催中！ 対象インテル搭載パソコンが最大70,000円オフに
ユニットコムは4月17日、パソコン工房WEBサイトと全国の店舗において、「ド派手に怒涛のintel祭」を開始した。実施期間は2026年5月15日（金）10時59分まで。
パソコン工房「ド派手に怒涛のintel祭」開催中！ 対象インテル搭載パソコンが最大70,000円オフに
期間中、対象のIntel制プロセッサを搭載するパソコンをお得に購入できるというキャンペーン施策。実施期間は2026年4月17日（金）〜 2026年5月15日（金）10時59分までで、加えて会員限定施策として実施中のBTOパソコン送料無料キャンペーンも併用可能。一例として下記のようなモデルが対象製品になっている。
○LEVEL-M17B-144F-LAXB
LEVEL-M17B-144F-LAXB
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：インテル Core i5 プロセッサー 14400F
メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 3050 6GB GDDR6
フォームファクタ：ミニタワー / microATX
通常価格：179,800円、セール価格：129,800円
○LEVEL-R789-LC265K-UKX [RGB Build]
LEVEL-R789-LC265K-UKX [RGB Build]
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265K
メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
通常価格：514,800円、セール価格：444,800円
○SENSE-F189-LC265K-RKX
SENSE-F189-LC265K-RKX
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265K
メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 5060 8GB GDDR7
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
通常価格：394,700円、セール価格：324,700円
パソコン工房「ド派手に怒涛のintel祭」開催中！ 対象インテル搭載パソコンが最大70,000円オフに
期間中、対象のIntel制プロセッサを搭載するパソコンをお得に購入できるというキャンペーン施策。実施期間は2026年4月17日（金）〜 2026年5月15日（金）10時59分までで、加えて会員限定施策として実施中のBTOパソコン送料無料キャンペーンも併用可能。一例として下記のようなモデルが対象製品になっている。
LEVEL-M17B-144F-LAXB
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：インテル Core i5 プロセッサー 14400F
メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 3050 6GB GDDR6
フォームファクタ：ミニタワー / microATX
通常価格：179,800円、セール価格：129,800円
○LEVEL-R789-LC265K-UKX [RGB Build]
LEVEL-R789-LC265K-UKX [RGB Build]
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265K
メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
通常価格：514,800円、セール価格：444,800円
○SENSE-F189-LC265K-RKX
SENSE-F189-LC265K-RKX
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265K
メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 5060 8GB GDDR7
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
通常価格：394,700円、セール価格：324,700円