4月12日にスタートした堤真一（61＝写真）主演のTBS系日曜劇場「GIFT」の“巻き返し”に注目が集まっている。【もっと読む】“有村架純の次”は白石聖か長濱ねるか…TBS日曜劇場は“大手持ち回り”からフラーム最強へ25分拡大スペシャルだった初回の平均世帯視聴率が9.4％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）と、老舗の看板枠でまさかの1ケタ発進。初回1ケタは2022年10月期、山粼賢人（31）主演「アトムの童」の8.9％以来